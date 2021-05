Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato a Il Bello Del Calcio, trasmissione in onda su Canale 21. Il tema è quello del futuro allenatore del Napoli, in questo caso parla di Maurizio Sarri, che ha già seduto sulla panchina partenopea per tre stagioni.

“Ho parlato con Sarri, tornerebbe di corsa al Napoli, ma solo ad alcune condizioni”.

Dunque, Maurizio Sarri torna prepotentemente nella lista dei candidati per occupare il posto che con ogni probabilità verrà lasciato vacante da Gennaro Gattuso.