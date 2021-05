Il presidente Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Radio Rai, e ha toccato diversi argomenti nel suo intervento.

In particolare, Gravina ha anche parlato dello scontro fra i 3 club e la Uefa, che in Italia riguarda la Juventus; a questo proposito, Gravina si è espresso sul rischio che la Juve non partecipi alla Serie A:

“La federcalcio rispetta le regole che si è data. E le nostre regole prevedono la mancata partecipazione al campionato se non si accettano determinati principi e valori della Uefa. Io mi auguro che questo scontro finisca presto, perché non fa bene a nessuno”.

Infine, sul prossimo campionato e su una possibile riapertura degli stadi, ha detto:

“Noi lavoriamo con gradualità e pensiamo anche a questo. Mi auguro che ci siano i tifosi, anche per dare un auspicio al ritorno alla normalità; ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno il Paese”.