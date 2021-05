Sandra Lonardo, sentatrice, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Porteremo Benevento-Cagliari in Parlamento! Presidenti come Vigorito meritano rispetto, la politica deve tutelare imprenditori come lui. Qui sembra che il Nord stia remando contro il Sud, dentro e fuori dal campo: chiederemo la ripetizione della gara”.