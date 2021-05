L’ex arbitro Bergamo: “Molto strano che Mazzoleni vada al Var con la stessa squadra…”

Paolo Bergamo, ex arbitro di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per me non è rigore quello su Viola, la dinamica è cercata e non naturale. Questo mio giudizio è anche quello di Mazzoleni e di Doveri. Il calciatore ha cercato l’impatto, ma non è una dinamica da fallo nè da calcio di rigore. Al di là di ciò che poteva fare Mazzoleni, lui ha chiamato l’arbitro a vedere, Doveri va al monitor e cambia la decisione. Io voglio parlare di ieri, l’episodio di Osimhen non lo conosco e non l’ho visto, ma non perchè non voglio risponderle. E’ strano, però, che il VAR vada a fare la stessa squadra. Doveri dceide di assegnare un calcio di rigore e poi torna sui suoi passi, ma se ha deciso di farsi correggere avrà visto nell’azione che non era fallo da penalty”.