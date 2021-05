Il Roma – Napoli molto più freddo in zona offensiva

Il Napoli segna di più in questo girone di ritorno.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, gli azzurri sono molto più cinici in questo girone di ritorno. Alcune partite della prima parte di stagione sono state letteralmente buttate all’ortiche a causa delle ripetute palle goal fallite e dall’ansia e dalla frenesìa di voler segnare a tutti i costi con giocate individuale. Oggi è cambiato tutto, quasi tutti i calciatori vanno in rete e il reparto offensivo del Napoli è tra i migliori in Serie A per rendimento fino ad ora. Gli azzurri devono continuare così fino alla fine.

Con un Osimhen in questo stato e i trequartisti pronti sempre a soddisfare la sua voglia di rivalsa, sarà un finale davvero bello da vedere.