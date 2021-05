Il Roma – Il “finto” elogio a Gattuso e la permanenza difficile

La permanenza di Gennaro Gattuso a Napoli è complicata.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, ADL ha provveduto subito a fare i complimenti all’allenatore azzurro dopo al vittoria esterna di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Nonostante le ultime ottime prestazioni degli azzurri, infatti, il rapporto tra società ed allenatore sembra segnato. E’ complicato affermare che ci possa essere una sorta di apertura a fine stagione tra le due parti per provare a trovare un’intesa per il prossimo anno: la strada sembra già segnata ed è inevitabile che le strade si separino a fine anno stagione dopo l’ultima stagione con il Verona.

Il futuro di Gattuso sembra dunque lontano da Napoli.