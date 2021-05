Il Mattino, oggi, in edicola, fa il punto sulla situazione in casa Napoli, in vista della sfida con l’Udinese: infatti, Gattuso prepara la sfida di domani sera e ha alcuni dubbi da sciogliere per quanto riguarda la formazione.

In particolare, Gattuso vuole operare qualche ricambio, anche se difficile, vista l’indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic e la quasi assenza di Dries Mertens, che di certo tolgono alternative alla squadra azzurra.

In porta dovrebbe tornare Alex Meret, nonostante Ospina sia al meglio e abbia finalmente recuperato; in difesa, potrebbe rifiatare Hysaj al posto di Mario Rui, mentre a metà campo ci sarà il solito tandem Demme-Fabian Ruiz.

In attacco, si potrebbe rivedere Lozano dall’inizio, con Politano destinato alla panchina.