Di Marzio: “Juventus avanti con Pirlo almeno fino a fine stagione”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha dato le ultime novità circa il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus tramite il proprio sito ufficiale.

Ecco quanto riportato:

“La brutta sconfitta col Milan, in una stagione in cui i risultati sono stati molto al di sotto delle aspettative, poteva indurre la Juventus a mettere in discussione la posizione di Andrea Pirlo. Tuttavia, non ci sono conferme su vertici in corso per decidere il suo futuro, con l’allenatore che presumibilmente resterà in panchina almeno fino al termine della stagione. Non ci sarà dunque nessuna promozione interna, né per Tudor né per un altro membro dello staff tecnico, per questo finale di campionato”.