Castori: “Dedico la promozione alla città di Salerno. Vi dico quando ho iniziato a credere nella promozione”

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, intervistato da RaiSport, ha commentato la promozione in Serie A dei suoi.

“Ho indossato la maglia celebrativa solo quando eravamo sicuri che fosse finita, tutto può succedere. Dedico la promozione a tutto l’ambiente, dalla società alla squadra, al mio staff, e alla città di Salerno con tutta la provincia che è grandissima. La serie A è una cosa grande non solo a livello calcistico ma anche a livello sociale, soprattutto in un contesto come Salerno. Lotito mi ha chiamato per farmi i complimenti. Se mi chiedono di rimanere certo che rimango, il mio obiettivo era ritornare in serie A visto che mi è piaciuta quando ero a Carpi. Stavolta però ci voglio rimanere. È la decima promozione”.

“Ho capito che potevamo farcela alla fine del girone d’andata. dopo le tre sconfitte consecutive, mi sono reso conto che dovevamo cambiare qualcosa a livello tattico. La squadra ha cambiato registro, è stata più continua e più solida. I campionati si vincono in questo modo. Quelle modifiche ci hanno portato lontano, da lì abbiamo perso solo due volte. Di solito le mie squadre vanno forte nelle ultime partite e anche stavolta è stato così”.