Come riportato da Il Mattino, il Napoli è tornato in zona Champions e ci rimarrà almeno fino alla prossima giornata, a prescindere dai risultati dell’Atalanta a Parma e dello scontro diretto tra Juventus e Milan. Gli azzurri adesso sono padroni del porpiro destino e con 3 vittorie saranno matematicamente in Champions League.