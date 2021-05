Sky : “Spalletti in pole per il Napoli, ma spuntano le alternative…”

Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del Napoli: “Spalletti è in pole e piace ad ADL, al momento ha dato una disponibilità di massima. Inzaghi non ha ancora rinnovato e resta un profilo che piace, era già stato contattato qualche tempo fa, anche se la Lazio ha fiducia nel rinnovo. Gattuso è la prima scelta della Fiorentina ora, ma Gattuso ha chiesto garanzie tecniche, al momento la discussione non è principalmente sulle condizioni del contratto ma sul progetto…”.