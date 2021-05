Sky – Ripresi i contatti tra Fiorentina e Gattuso: le ultime

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, avrebbe confermato il passaggio di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Mancano solo pochi dettagli e sarà diramato il comunicato dal Sassuolo che annuncerà l’addio di De Zerbi. L’allenatore ha trovato l’intesa con il club ucraino per un biennale. Per la panchina della Fiorentina resta vivo il nome di Gennaro Gattuso, che sembra essere anche il maggior indiziato per il futuro della panchina viola per la prossima stagione. L’allenatore calabrese dirà addio al Napoli al termine della stagione e ha ripreso i contatti con il club di Firenze che spinge molto per averlo.