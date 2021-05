Termina 3-0 per il Milan in casa della Juventus il big match della 35esima giornata. Grazie ai super gol prima di Brahim Diaz e poi di Rebic e Tomori i rossoneri asfaltano i bianconeri in casa loro e si prendono il terzo posto, dietro solo il Napoli a 70 e a 69 la Juventus. Bianconeri clamorosamente in zona Europa Legue, ammesso e concesso che possa giocarla, dopo le ultime indiscrezione trapelate dalla UEFA.