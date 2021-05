Roma – Termina 5-0 all’Olimpico fra Roma e Crotone. Dopo la sonora sconfitta e successiva eliminazione contro lo United in Europa League, e i risultati non proprio incoraggianti in campionato, i ragazzi di Fonseca sono tornati a fare punti. Sono 5 i gol rifilati ai calabresi, che ormai retrocessi hanno poco da chiedere al proprio campionato. Restano quindi in zona Conference League i giallorossi in attesa di potersi giocare la qualificazione in Europa League nelle ultime 3 gare.