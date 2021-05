Serie A – Le formazioni ufficiali di Benevento Cagliari e Verona Torino

Alle 15:00 andranno in scena due atti fondamentali per la lotta salvezza: lo scontro diretto Benevento Cagliari e Verona Torino, partite che possono decidere chi rimarrà in Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Benevento Cagliari: BENEVENTO: Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetema, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

CAGLIARI – Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.

Verona Torino: VERONA: Pandur, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.

TORINO – Sirigu; Buongiorno, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.