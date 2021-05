Serie A – Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena alle 20:45 il big match della 35esima giornata fra Juventus e Milan. I bianconeri ospitano i rossoneri in una sfida dal sapore di Champions. Di certo non è una finale ma data la situazione in classifica sembra chiaro che una vittoria vale tanto. Entrambe a 69 punti, con il Napoli a 70 al momento terzo. Qui le formazioni ufficiali:

JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

MILAN – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic.