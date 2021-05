Termina all’Alllianz Stadium di Torino il primo tempo di Juventus e Milan. I rossoneri sono passati in vantaggio nei minuti finali grazie al gol di Brahim Diaz. Uscita di Szczesny non perfetta che consente quindi all’ex Real Madrid di concludere in porta con una conclusione a giro da paura. Nonostante ciò buon primo tempo del Milan, meno buona la prima metà della Juve che non ha convinto. Appuntamento quindi al secondo tempo.