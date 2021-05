Serie A, alle 12:30 Genoa-Sassuolo: le scelte di De Zerbi e Ballardini

Alle 12:30 ci sarà Genoa-Sassuolo, gara valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono alla ricerca dei punti per la salvezza matematica, mentre gli ospiti rincorrono la Roma al settimo posto, utile per la partecipazione alla prossima Conference League. Queste le formazioni ufficiali scelte da Davide Ballardini e Roberto De Zerbi:

GENOA (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

SASSUOLO (4-2-3-1)– Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori.