Il Napoli è subito tornato in campo dopo il successo con lo Spezia, è tornato in campo per preparare la sfida di Martedì alle 20:45 con l’Udinese.

Gli azzurri si sono divisi in due gruppi, coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri componenti della rosa hanno svolto una prima fase di torello e poi lavori sul pressing.

Dries Mertens, ha svolto lavoro differenziato, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.