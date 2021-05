Real ha ancora una speranza: pari tra Barcellona ed Atletico

(ANSA)Al Camp Nou finisce senza reti la sfida che metteva in palio mezza Liga. Il Barcellona e l’Atletico Madrid non riescono a prevalere sull’avversario, ma il risultato va meglio ai ‘conchoneros’, che – almeno per il momento – conservano la vetta della classifica del campionato spagnolo con 77 punti, contro i 75 dei blaugrana.

Domani, però, la squadra di Diego Pablo Simeone può essere agganciata in testa dai ‘cugini’ del Real Madrid che si giocheranno tutto alle 21 in casa contro il Siviglia. I ‘blancos’ sono a quota 74 in classifica, gli andalusi di punti ne hanno invece 70.

Mancano tre giornate alla fine della Liga e una vittoria per il Barcellona oggi avrebbe avuto il sapore della conquista del titolo. Tuttavia, i catalani si sono trovati di fronte un Atletico che ha applicato il pressing alto e messo in difficoltà la formazione di Ronald Koeman. Il portiere dei padroni di casa, Marc-André Ter Stegen ha dovuto lavorare più del collega dirimpettaio Oblak, impensierito solo dal solito Leo Messi. L’argentino ci ha provato fino alla fine su punizione, ma la sua traiettoria ha sfiorato la porta. La supersfida è finita così senza gol.(ANSA)