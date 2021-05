Napoli Femminile – Eleonora Goldoni suona la carica

Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli femminile, commenta su Instagram la sconfitta contro la Juventus per 2-0. Ecco quanto scritto dalla calciatrice: “O si vince o si impara. Non si perde mai. leri ci siamo portati a casa 0 punti ma un bagaglio di insegnamenti e consapevolezza. Manca pochissimo alla fine di questa stagione, ed é proprio la prossima giornata che potrebbe decidere la nostra salvezza o meno. Testa e cuore in ogni singolo allenamento della settimana che abbiamo davanti, c’è un obiettivo grande davanti a noi e noi CI CREDIAMO”. Di seguito il post dal profilo ufficiale Instagram della Goldoni.