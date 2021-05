Marelli: “Vigorito non ha centrato il vero problema”

Luca Marelli, ex arbitro di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante ‘Tutti Convocati’, per parlare del rigore non dato ai sanniti oggi in Benevento-Cagliari dopo l’ausilio di Mazzoleni al Var. Ecco di seguito le dichiarazioni di dell’ex arbitro: “ll vero problema dell’episodio accaduto in Benevento-Cagliari non è sia rigore o meno, ma si tratta che non è un episodio da on field review . L’errore non è chiaro ed evidente. Vigorito si assume tutte le responsabilità su quanto detto. Secondo me ha sbagliato poichè non ha centrato il vero problema dell’episodio arbitrale, ovvero che non era da rivedere secondo il protocollo”