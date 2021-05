Chiariello: “Serve il Cagliari salvo in vista della sfida con il Milan”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per parlare dell’episodio che è accaduto in Benevento-Cagliari: “Spiegatemi perché Mazzoleni è intervenuto? Il contatto in area c’era, Viola è stato colpito da Duncan. La decisione spetta all’arbitro, che aveva dato rigore poi non so perché sia andato al Var. Non poteva farlo. Una volta andato al Var cambia decisione e toglie il rigore. Voglio capire chi è che ha designato due volte di seguito Mazzoleni per il Cagliari. Vi dico la mia senza farmi troppi problemi, penso che servi il Cagliari salvo in vista della sfida con il Milan”.