Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato l’episodio di Benevento-Cagliari chr ha visto protagonista Mazzoleni. Ecco quanto scritto dal giornalista su Twitter: “Benevento-Cagliari? La situazione è abbastanza semplice. Come ci hanno sempre detto il Var può intervenire solo in caso di errore evidente quindi Mazzoleni non poteva richiamare l’arbitro al Var. Ha commesso un errore, e anche grave”. Di seguito il tweet sul profilo ufficiale del giornalista.

Il discorso su #BeneventoCagliari è abbastanza semplice: ci hanno detto che il #var può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore.



Ergo, #Mazzoleni commette un errore. E pure grave. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 9, 2021