Giuseppe Bergomi, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la dura sconfitta della Juventus, contro il Milan, per 3-0. Ecco la critica dell’ex calciatore dell’Inter: “Nel calcio i miracoli avvengono solo una volta, e la Juve è stata già miracolata contro l’Udinese. Per vincere non bisogna affidarsi al fato, ci vuole gioco e organizzazione per affrontate le sfide”.