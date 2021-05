Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha commentato via Twitter l’episodio arbitrale che ha visto protagonista Mazzoleni in Benevento-Cagliari. Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Mazzoleni? Lo possiamo mandare a prendere la pensione, penso sia arrivato il momento. Non penso che il nostro calcio abbia bisogno di un arbitro come lui macchiato di errori arbitrali in passato. O mi sbaglio?”. Di seguito il tweet dal profilo ufficiale di Azzi.

È tempo di mandare in pensione #Mazzoleni, oppure il nostro calcio ha ancora bisogno di un ex arbitro pieno di macchie (intese come errori gravi) come lui? #BeneventoCagliari pic.twitter.com/j7KacoFSjP — Marco Azzi (@marcoazzi66) May 9, 2021