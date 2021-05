Con il gol messo a segno contro lo Spezia, Piotr Zielinski ha raggiunto il record personale di reti in Serie A. Come riportato da Opta e confermato anche dalla SSC Napoli, il centrocampista polacco ha segnato il settimo gol in questo campionato, stabilendo il suo record in una stagione in Serie A.

