Zialiani: “Poi ditemi che il Napoli non è da scudetto! Osimhen è Bolt ma con i piedi buoni”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha espresso la sua opinione sulla vittoria del Napoli, sull’attaccante azzurro Victor Osimhen e su Piotr Zielinski. Le sue parole:

“Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più forte e completo di Zielinski oggi in Serie A. Suo l’1-0 del Napoli allo Spezia. Giocatore strepitoso”.

“Ricordate quando Bolt voleva darsi al calcio? Correva fortissimo, naturalmente, ma i piedi non c’erano. Ecco, Osimhen ha i piedi che a Bolt mancavano e in quanto a correre va veloce come il vento. Come nell’azione del 2-0 allo Spezia. Folgore”.

“Poi ditemi che questa (per quantità e qualità della rosa) non è una squadra da scudetto. Il Napoli di Gattuso, intendo”.

