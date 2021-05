Un passo più vicini al sogno

Il timore che il Napoli potesse subìre la solita piccola squadra in una gara cruciale per la stagione di entrambe, non era per nulla da escludere. Lo Spezia di Italiano gioca bene, può far male pur non avendo fenomeni, ma riesce a sbalordire l’avversario attraverso la costruzione. Gli azzurri si erano preparati a questa evenienza e soprattutto ad evitare la debacle dell’andata. Sembra passato un secolo da quella partita, da quell’atteggiamento ma anche dalla miriade di infortuni che colpirono la squadra, eppure si tratta di pochi mesi. Un arco temporale che, però, ha notevolmente modificato la storia di Gattuso che da zavorra oggi è considerato l’arma in più dei suoi ragazzi.

La sua crescita come allenatore è palese, nonostante non abbia sempre compiuto le scelte migliori, ha dalla sua l’intero gruppo che, con l’alternanza del bastone e della carota, ha imparato ad apprezzarlo e a stargli vicino nel periodo più buio. Questo finale di stagione ha come protagonista lui, Victor Osimhen, che ha voglia di spaccare la porta ogni volta che tenta di tirare. Anche la sua è una crescita esponenziale, forte di una fiducia che può solo temprare il suo carattere deciso. La sua capacità di poter penetrare nelle difese alte, tipica ad esempio di quella dei padroni di casa, è un vantaggio enorme per il Napoli, in quanto la sua imprevedibilità, partendo dalla linea di fuorigioco, mette in crisi difensori avversari, illudendo loro che sia un passo avanti.

Irrati, infatti, avuto avuto parecchio lavoro da fare per convalidare le reti passate per i piedi del nigeriano. Fortuna che il VAR toglie ogni minimo dubbio. Vincere oggi non è stato importante solo ai fini della classifica, ma permettere una maggiore pressione agli avversari, Juve e Milan, che si sfideranno domani sera. Una delle due, o entrambe in caso di pareggio , lasceranno dei punti che permetteranno, quindi, agli azzurri di poter sistemarsi in zona Champions almeno fino a metà settimana prossima, con il ritorno in campo contro l’Udinese.

Insomma, il destino è nelle mani dei napoletani, consapevoli che una stagione non proprio ottimale può comunque portare i suoi frutti, se si lotta tutti insieme verso l’agognato ritorno nella Coppa che conta.