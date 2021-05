Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo tra Udinese–Bologna, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre ferme a quota 39 punti, proveranno l’operazione sorpasso per avvicinare il decimo posto occupato dall’Hellas Verona. In avanti titolare Okaka per i Friuliani mentre Palacio per i Felsinei.

Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.