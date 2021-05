Il Napoli Femminile oggi scenderà in campo alle 12:30 a Torino contro la Juventus. Le azzurre, reduce dalla vittoria fondamentale con il San Marino Academy, dovranno dare il tutto per tutto contro la capolista. La squadra allenata da mister Pistoiesi dovrà giocare nelle ultime tre giornate con: Juventus, Hellas Verona e Roma. La partita di oggi sarà visibile non solo su Tim Vision ma anche su Sky Sport.