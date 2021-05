PRIMA PAGINA-Corriere dello Sport: “Braccio di ferro UEFA-Superlega

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando molto spazio in prima pagina al braccio di ferro tra l’UEFA e i club non usciti ufficialmente dalla Superlega.

In evidenza anche l’Inter con la festa scudetto a San Siro con la Sampdoria. Taglio in alto dedicato all’arrivo di Mourinho alla Roma e al clamore mediatico che ne è derivato, con un richiamo anche a grandi allenatori italiani come Allegri, Sarri e Spalletti ancora alla ricerca di una squadra.

Per la corsa Champions spazio anche a Napoli e Lazio impegnate rispettivamente a La Spezia e Firenze, inseguitrici di Juve e Milan che si sfideranno domenica sera.