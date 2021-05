Si conclude Juventus-Napoli Femminile, col punteggio di 2-0 per le padrone di case. In soli quattro anni dalla fondazione del club bianconero, con il risultato odierno arriva anche il quarto scudetto consecutivo. Per il Napoli Femminile la lotta salvezza continua, in attesa del risultato del San Marino Academy impegnato contro l’Inter.