Juric: “Il nostro lavoro viene sottovalutato e sul futuro…”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di domani contro il Torino. Il tecnico degli scaligeri ha parlato dei giovani, del campionato e sul futuro.

Ecco quanto dichiarato: “E’ stato molto sottovalutato ciò che abbiamo fatto quest’anno. Lo dimostra ciò che stanno passando squadre come il Torino, che appartengono ad un’altra dimensione, specie a livello economico. Riflettendoci è il mio miglior anno da quando alleno in Serie A. Quali sono i calciatori che sono cresciuti di più? Penso che i ragazzi siano stati veramente bravi. Quelli che c’erano l’anno scorso hanno fatto un passo in avanti, qualcuno dei nuovi hanno dato una mano importante. Abbiamo fatto tante plusvalenze, non ricordo squadre che negli anni precedenti hanno avuto la forza di ripetersi. Sul futuro? I contratti ci sono da entrambi le parti e sono da rispettare. Poi il lavoro è un’altra roba. Quando firmi lo fai con stima reciproca, poi le cose cambiano”.