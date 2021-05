Italiano a Sky: “Il Napoli non ci ha permesso di giocare! Osimhen? Ci ha messo in difficoltà”

Nel post partita di Spezia-Napoli, gara vinta ampiamente dagli azzurri, è intervenuto il ai microfoni di Sky Sport Vincenzo Italiano, allenatore dei liguri. Le sue parole:

“Penso che oggi ci sia poco da dire. La partita è andata male sin da subito, il Napoli ci ha aggredito e ha avuto l’atteggiamento giusto, non ci ha permesso di giocare. Se il Napoli è in stato di grazia è difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia che oggi soprattuto nel primo tempo è stato poco coraggioso e timido. Nelle prossime tre partite dovremmo giocare diversamente da oggi”.

“Osimhen? Mette in difficoltà tutte le difese, sta bene lui come stanno bene i suoi compagni. Oggi ci abbiamo provato, abbiamo cercato di preparare la partita per arginare il Napoli ma non ci siamo riusciti. Daremo un occhio alle altre squadre, ma dobbiamo mantenere il vantaggio. Forse l’unica fortuna che abbiamo è che mancano poche gare, di cui altre due in casa. Ora staimo pagando lo sforzo che abbiamo messo in tutto il campionato, ma dobbiamo resistere per rimanere in categoria. Dobbiamo provare in tutti i modi a ritornare quelli dell’inizio“.