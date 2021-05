Fontana: “Il Napoli era da scudetto e su Gattuso…”

Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazione nel corso della trasmissione “Arena Maradona” su Radio Crc. L’ex azzurro ha parlato di Spezia-Napoli e di Gattuso.

Ecco quanto dichiarato: “Purtroppo Gattuso andrà via, è un vero peccato. Rino era l’allenatore ideale per il Napoli. Ha fatto giocare bene la squadra e ha ottenuto anche ottimi risultati. Senza gli infortuni il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto. Per la sostituzione spero che il Napoli possa ingaggiare un allenatore con la stessa filosofia di Gattuso e Sarri. Prenderne uno che stravolga la mentalità della squadra potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda lo Spezia, il Napoli deve affrontare la sfida col piglio giusto. Quando ha giocato con tranquillità, la squadra di Italiano ha messo sempre in difficoltà gli avversari”.