Secondo quanto riferito dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio kiss Kiss Napoli, Pierpaolo Marino non dovrebbe ritornare al Napoli. Pare che Aurelio De Laurentiis non abbia avviato alcun contatto col dirigente dell’Udinese, ma che sia sempre più convinto di non aver bisogno di un’altra figura dirigenziale.