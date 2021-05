Il Napoli che si appresta ad affrontare lo Spezia sarà un Napoli ancora in emergenza, come per gran parte della stagione, come in difesa, dove ci saranno le assenze fino a fine stagione di Maksimovic e Koulibaly.

Sicuramente l’assenza di KK è pesante per il Napoli, in una sfida in trasferta, dove gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 sfide fuori casa; inoltre, domani scenderà in campo la coppia inedita Manolas-Rrahmani.

I due hanno giocato insieme per un totale di 25 minuti in questa stagione e sicuramente l’attacco dello Spezia sarà un test molto probante.

Inoltre, Gattuso potrebbe operare qualche altro cambio dopo i 20 minuti di sofferenza di domenica, optando anche per Mario Rui al posto di Hysaj.

In attacco, invece, dovrebbe solo rientrare Politano al posto di Lozano, mentre sarà confermato Osimhen, reduce da un’ottima prestazione con il Cagliari e da 3 goal nelle ultime 3 partite.