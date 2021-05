Spezia, Italiano: “Napoli grande squadra, ma noi vogliamo far punti per salvarci”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato al quotidiano Tuttosport del match di domani contro il Napoli alle ore 15:00:

“Affronteremo il Napoli, una grande squadra, ma per noi sarà fondamentale provare a smuovere ancora la classifica per la lotta salvezza. Il Napoli anche dovrà fare punti, sarà una bella sfida contro una squadra molto in forma. Sono contento che i giocatori subentrati a Verona abbiano saputo dare il loro contributo, in particolare Agudero e Saponara che hanno fatto la differenza”.