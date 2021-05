Ordine: “Juve-Milan? Con un pareggio entrambe fuori dalla Champions”

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a Radio 24 per parlare della lotta Champions. In particolare si è soffermato sulla sfida tra Milan e Juventus e sui possibili scenari. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Juve-Milan? Meglio per loro se ne esce vittoriosa una. In caso di pareggio credo proprio che siano entrambe fuori dalla Champions. La Juventus ha avuto un rendimento troppo instabile e alternava vittorie a sconfitte. Il Milan, invece, ha vissuto una doppia vita: prima molto bene e poi è calato tantissimo. Mi sembra il giusto epilogo per quello che abbiamo visto fino ad oggi”.