Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ”radio goal”, trasmissione in onda su radio kiss kiss Napoli:

”Gattuso e la società hanno svolto un gran lavoro, senza tante problematiche il Napoli è stato sempre competitivo contro tutti. In tanti considerano come migliori mancini della storia giocatori come Zico, Maradona o Platini, ma il miglior sinistro che io abbia mai visto è quello di Palanca”.