Marsiglia, Thauvin vicino al Tigres: sfuma l’ipotesi Napoli o Milan?

Il trequartista del Marsiglia, in scadenza, valuta l’offerta del Tigres di Monterrey: 25 milioni in 5 anni era un obiettivo di Napoli ed Milan, Florian Thauvin, in scadenza a giugno, potrebbe essere tentato da tutt’altro.

Secondo i media francesi infatti, l’esterno del Marsiglia soppesa con attenzione un’offerta atipica. Dal Messico è arrivata la chiamata dei vice-campioni del mondo. Ovvero del Tigres di Monterrey dove regna sovrano un altro ex marsigliese, il bomber André-Pierre Gignac. Ma il club allenato da Sampaoli non ha ancora rinunciato all’amico di Pogba che piace pure a Napoli e Atletico Madrid