Malagò: “Il colpo Mourinho fa bene non alla Roma ma a tutto il calcio italiano, dà fiducia all’interno sistema”

Giovanni Malagò promuove l’arrivo di José Mourinho alla Roma. Il presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del primo appuntamento della Lum European Week:

“Mourinho a Roma? Penso che per il calcio italiano sia una grande cosa perché il personaggio è di fama planetaria, vuole investire professionalmente nel nostro paese come se arrivasse un grande calciatore. Dà fiducia al calcio italiano. Una delle cause che hanno creato la concretizzazione della trattativa con Mourinho è proprio la loro riservatezza“.