Laudisa: “De Laurentiis sta lavorando a più nomi, non c’è solo Spalletti”

Carlo Laudisa, giornalista de la Gazzetta, è intervenuto a Radio Punto Nuovo: “Nuovo allenatore? De Laurentiis sta lavorando a più nomi, non c’è solo quello di Spalletti. C’è da dire che però quest’ultimo con un Inter, meno forte di quella odierna, ha raggiunto due volte la Champions. Forse l’unico problema è che non sa gestire le grandi piazze come già successo con Icardi e Totti. È questo il motivo per cui probabilmente non è ancora riuscito a vincere uno scudetto in Italia. Panchina Juventus? Il nome di Allegri è quello più credibile, ma ci potrebbe essere la sorpresa sulla pista Zidane. Conte? Almeno un altro anno con i nerazzurri deve farlo. Fiorentina? Gattuso è sfumato, magari aspetterà una chiamata a campionato in corso. Sarri? Futuro molto probabile in Inghilterra, fra Tottenham e Arsenal. Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato, ma bisogna capire il piazzamento per studiare meglio le entrate e le uscite, soprattutto in questo periodo”