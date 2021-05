L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 35° giornata di Serie A

Dopo le semifinali di Champions ed Europa League, è già di nuovo tempo di fantacalcio! Manca poco alla conclusione del campionato, i giochi ormai nelle fantaleghe sono quasi già fatti. Di seguito vi proponiamo i nostri consigli e l’immancabile Top 11 per aiutarvi anche in questa giornata, si parte subito domani con Spezia-Napoli alle 15:00. Consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti.

PORTIERI

Musso – Una partita da non sbagliare contro il Bologna per l’Udinese, e Gotti dovrà affidarsi su tutti al suo portierone Musso, rivelazione dello scorso e di questo campionato, mostrando parate straordinarie e portando anche diversi bonus ai suoi fantallenatori. Da schierare.



Sportiello – Con Gollini squalificato sarà Sportiello a difendere la porta dell’Atalanta in una partita comunque ostica contro il Parma, ormai retrocesso in B ma con la voglia di giocarsela fino alla fine. I bergamaschi devono riscattare l’ultima gara con il Sassuolo e blindare il secondo posto.



Cragno – Benevento-Cagliari si preannuncia una partita scoppiettante soprattutto in chiave retrocessione, entrambe infatti navigano nelle zone rosse della classifica, con il Benevento terz’ultimo e il Cagliari quart’ultimo con 1 punto di differenza. Una vittoria dei Casteddu quindi farebbe tutta la differenza del mondo, e questo compito spetterà soprattutto a Cragno. L’uomo (C)ragno dovrà guinda salvaguardare la porta dei suoi portando anche qualche bonus ai proprio fantallenatori.

DIFENSORI

Hateboer – L’Atalanta deve subito rialzare la testa dopo il match con il Sassuolo. Gasperini, contro il Parma si affiderà al suo migliore 11 per provare anche a blindare il secondo posto. Fra questi c’è Hateboer, sin qui anche per lui una buona stagione, al Fantacalcio però dovrà magari sistemare un pò la propria situazione, dati i pochi bonus regalati. Sarà quindi da schierare e dare fiducia.



Ansaldi – Il Torino ha bisogno di punti, e i fantallenatori di bonus e qui Christian Ansaldi casca a pennello. I sui assisti per gli attaccanti possono essere sicuramente importanti per entrambe le situazione, e quindi non resterà che affidarsi a lui.



Di Lorenzo – Ottime prestazioni sin ora per Giovanni Di Lorenzo sia per il suo Napoli che per i suoi fantallenatori. Sempre buoni e le prestazioni sono sempre sulla sufficienza, gli assist non mancano e di conseguenza neanche i bonus. Gli azzurri quindi sognano la Champions che passerà anche dalle prestazioni del 22. Contro lo Spezia è da schierare.

Dimarco – Una partita ostica e tutta da giocare fra Verona e Torino. Juric non ha ormai più nulla da chiedere al suo campionato ma la voglia di giocarsela e di far bene fine alla fine del campionato la farà da padrone. Fra i giocatori chiave dell’annata dei veneti sicuramente Dimarco, che ha impressionato con i giallo blu e messo in risalto le proprie caratteristiche, anche al Fanta. Da schierare.

Nuytinck – Dopo la gara con la Juventus l’Udinese deve continuare la serie di risultati positivi, con il Bologna il match sarà tutto da vivere. In questa stagione, i bianco neri hanno messo in risalto le caratteristiche dei propri difensori, uno su tutti Nuytinck, e questo trend positivo, inevitabilmente, si è riflesso anche al Fantacalcio. Da schierare il leader di questa Udinese contro i rossoblu.

CENTROCAMPISTI

Fabian Ruiz – Il Napoli ha l’obbligo di vincere, uno degli uomini chiave nell’ultimo periodo è lo spagnolo. In coppia con Demme, sta sempre rendendo al massimo, portando a casa ottimi voti con qualche bonus sparso. Contro lo Spezia, da schierare.

Pellegrini – Contro il Crotone già retrocesso, la Roma può trovare punti e fare tanti gol nel match di domenica alle 18. Nonostante l’eliminazione dall’Europa League, uno degli uomini più importanti è Pellegrini: sempre al centro del gioco, anche se probabilmente giocherà in una posizione più arretrata, può fare bene.

Viola – Il Benevento deve dare il tutto per tutto nel match salvezza fondamentale contro il Cagliari. Inutile dire che le speranze risiedono soprattutto in uno degli uomini più importanti della squadra di Inzaghi, il rigorista Nicolas Viola. Tra i migliori al fantacalcio per rendimento nella seconda parte di stagione, è da schierare.

Lazzari – La Lazio dovrà vincere per rimanere attaccata al treno Champions League. Per farlo, servirà una grande prestazione contro la Fiorentina. In un match così, largo a destra può attaccare e fare bene Lazzari, che oltre a un buon voto potrebbe portare un bonus.

Djuricic – Per credere all’Europa, il Sassuolo deve prima fare i conti con il Genoa di Ballardini. La squadra di De Zerbi crea molto, soprattutto quando in campo ci sono Berardi e Djuricic. Quest’ultimo, in un match così, va messo assolutamente.

ATTACCANTI

Zapata – Dopo il pareggio con il Sassuolo, l’Atalanta ha estremo bisogno di vincere per tenere dietro le inseguitrici in vista degli scontri diretti dell’ultima parte di stagione. Con Gasperini non si sa mai ma, con ogni probabilità, sarà Duvan Zapata a guidare dal primo minuto i bergamaschi. Spazio al colombiano dunque che affronterà il Parma ormai già retrocesso nella serie cadetta.

Joao Pedro – Contro il Napoli è rimasto in panchina per non saltare proprio il prossimo match contro il Benevento. Joao Pedro torna in campo nonostante la diffida per guidare il club sardo alla vittoria in un match che vale la permanenza in Serie A. Puntate, anche questa settimana, sul brasiliano e sulla sua vena realizzativa.

Correa – Quattro goal nelle ultime due partite, lo avevamo consigliato anche la settimana scorsa ma vogliamo riproporlo. Il “tucu” Correa è in grandissima forma e la Lazio cerca un vero e proprio miracolo sportivo, quello di qualificarsi alla prossima Champions League. L’unica possibilità è vincerle tutte per cui, spazio a Correa anche nel match che vedrà la Lazio sfidare la Fiorentina.

Belotti – Il Torino è ancora pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere, cerca punti importanti contro un Verona che, ormai, non ha più nulla da chiedere al campionato. Pronto allora “il gallo” Belotti, i granata hanno assoluto bisogno dei suoi goal se vogliono prolungare la permanenza nel massimo campionato italiano.

Boga – Caputo è ancora fermo in panchina e, fino al suo rientro, a guidare l’attacco del Sassuolo ci sarà Giacomo Raspadori ma soprattutto Jeremie Boga. Ottima prestazione nell’ultima uscita contro l’Atalanta, il franco-ivoriano può ripetersi senza troppi problemi anche contro il Genoa di Ballardini.

TOP 11