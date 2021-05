Koulibaly-Bayern, Hainer: ”Non faremo grandi operazioni”

Negli ultimi mesi si erano ricorse delle voci riguardanti una possibile trattativa tra Napoli e Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly. Ma a quanto pare i bavaresi non faranno altri movimenti in entrata dopo gli acquisti del tecnico Nagelsmann e del difensore Upamecano dal Lipsia, rispettivamente per 25 e 42 milioni di euro. A confermarlo è stato il presidente Hainer in un podcast per il quotidiano ”Bild”:

”Non faremo altri acquisti costosi. Siamo soddisfatti della nostra rosa giovane, forte e con un gran futuro”.