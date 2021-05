Jorginho, altro che ritorno a Napoli: sta trattando il rinnovo con il Chelsea!

Jorge Luiz Jorginho, ex centrocampista degli azzurri e pilastro del centrocampo del Napoli di Sarri, pare stia trattando il rinnovo fino al 2025 con il Chelsea. Dunque, le voci su un possibile ritorno all’ombra del Vesuvio, sono state subito smentite.

A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira:

#Chelsea are working to extend #Jorginho’s contract until 2025. It’s not a surprise, because #Blues have opened talks with his agent João Santos since the last February. #Tuchel considers him a fundamental pillar for his project. #transfers #CFC https://t.co/r5cMTZD6AZ— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2021