Italiano in conferenza: “Il Napoli sta giocando un grande calcio, davanti hanno calciatori di livello mondiale”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha presentato la sfida col Napoli in conferenza stampa



“Abbiamo 3 partite in 7 giorni, ma ora conta solo quella di domani. Non penso al turnover, pensiamo al Napoli e vediamo cosa accade, chi avrà bisogno di riposare e chi avrà bisogno di qualche giorno di recupero. Pensiamo a fare risultato, poi cercheremo di farlo, tutti uniti, anche nelle ultime tre”.



“Mi aspetto una partita difficile per noi. Il Napoli sta giocando un grande calcio, tutti i giocatori sono ispirati e si divertono. Il pareggio col Cagliari è arrivato a tempo scaduto, ma la squadra gioca, propone e crea, siamo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Dobbiamo giocare al massimo, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi chiunque”.



“Davanti hanno calciatori di livello mondiale: sui duelli individuali dovremo stare molto attenti, ma l’identità individuale deve rimanere uguale. Quando abbiamo la palla dovremo mettere in pratica quanto proviamo in settimana e sono sicuro che potremo mettere in difficoltà il Napoli. Tre partite in casa su quattro? Ben vengano!”.