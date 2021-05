Il Napoli vivrà questa stagione fino alla fine con l’acqua alla gola: soltanto il 23 maggio si saprà e si giudicherà il campionato partenopeo, consapevoli che la Champions potrebbe essere garantita da alcuni dettagli insignificanti.

Il Napoli, come le altre squadre, è un gruppo in salute, che sta bene fisicamente, ma che è tornato a patire quelle clamorose assenze: infatti, in un colpo solo, nella giornata di martedì, si è venuti a conoscenza dell’infortunio di Koulibaly e della positività di Maksimovic.

In particolare, la seconda notizia lascia con il fiato sospeso tutti: per fortuna il centrale serbo è asintomatico, ma in casa Napoli c’è l’ansia che la squadra possa avere qualche altro contagiato.

Decisivi saranno i tamponi delle prossime ore: uno si svolgerà dopo pranzo a Castelvolturno e un altro ciclo di tamponi si svolgerà già in Liguria e si spera, che da questi esiti, possano uscire tutti negativi.