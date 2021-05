Giordano: “Il Napoli ha il calendario dalla sua parte”

Bruno Giordano, ex calciatore, intervistato al programma Maracanà, in onda su Tmw Radio, ha parlato della lotta per arrivare in Champions League.



“Per Juventus e Milan credo che il pareggio non sia da buttare via a priori. Bisogna vedere i risultati delle altre, a partire da Lazio e Napoli. Se la Juve dovesse mancare la Champions sarebbe molto più grave, visto che era obbligata a vincere il campionato. Non credo che Ronaldo e altri andrebbero a giocare tranquillamente l’EL. Il Napoli ha più chance di entrare in Champions della Lazio, ha una rosa migliore e anche il calendario dalla sua parte. Gli azzurri potrebbero fare filotto”.